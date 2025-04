Nerdpool.it - Thunderbolts* e Avengers: Doomsday – Il cast rompe il silenzio sul crossover Marvel più atteso

Il 2026 sarà un anno cruciale per ilCinematic Universe, condestinato a diventare l’epicentro narrativo della Multiverse Saga. Ma a sorpresa, tra gli eroi in prima linea non ci saranno solo i nomi storici del franchise: quasi l’intero team dei Thunderbolts sarà della partita. Una rivelazione che ha colto di sorpresa molti fan — e a quanto pare anche gli stessi attori.Durante un’intervista esclusiva rilasciata a Fandango, le star del film Thunderbolts hanno finalmente commentato la loro conferma nel nuovo, dopo cheStudios ha svelato ilattraverso una lunga e scenografica diretta streaming da cinque ore, culminata con la rivelazione di 27 nomi impressi su sedie ricamate. Una trovata originale che ha catturato l’attenzione del fandom globale.