Jovanotti primo super ospite del Festival di Sanremo 2025 | l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 | VIDEO

deldi, nome d’arte di Lorenzo Cherubini, ildeldi: lo ha annunciato, direttore artistico e conduttore della kermesse, nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 in onda nella serata di domenica 19 gennaio.Il cantante, che torna adopo la sua ultima partecipazione nel 2022, al fianco di Gianni Morandi, e dopo aver calcato il palco dell’Ariston come concorrente nel 1989, sarànella prima serata della manifestazione musicale, in onda su Rai 1 martedì 11 febbraio.Verso #. Al Tg1 nuovo annuncio di #sarà ildel.#Tg1 pic.twitter.com/fBNav0HGbw— Tg1 (@Tg1Rai) January 19,, quindi, sarà il grande protagonista della serata inaugurale della kermesse ma potrebbe anche affiancarenella conduzione dal momento che i co-conduttori della serata di martedì non sono stati ancora annunciati.