Gamberorosso.it - Dal glicine fritto al caffè con burro: il lato nascosto di Jovanotti, primo super ospite di Sanremo 2025

Lorenzoè ildi, la kermesse musicale della Rai che prenderà il via il prossimo 11 febbraio. Grande sportivo, amante di giri in bicicletta, il cantautore e musicista toscano è noto per la sua predilezione verso l’alimentazione sana e la curiosità verso i prodotti della terra, soprattutto biologici. Dai corbezzoli alle giuggiole (qui un video), ha sempre regaai suoi fan delle chicche sulla sua vita alimentare quotidiana.Lorenoe il vegetarianesimosi è dichiarato vegetariano da anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera spiegava: «Sono toscano, da bambino mi piacevano le bistecche. Ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili».