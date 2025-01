Sport.quotidiano.net - Emma Villas, play off a rischio. Brutto ko in casa con Macerata

SIENA 13 SIENA: Trillini 11, Nevot 1, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 16, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 14, Cattaneo 10. All. Graziosi.: Pozzebon, Marsili 4, Ichino, Ferri 1, Valchinov 17, Ottaviani 13, Cavasin, Fall 10, Sanfilippo 8, Dimitrov, Klapwijk 23, Gabbanelli, Berger 2, Palombarini. All. Castellano. Arbitri: Russo, De Simeis Parziali: 25-21, 19-25, 24-26, 21-25 SIENA - Una pessimacede in quattro set a. Serata davvero difficile da spiegare, al cospetto di una squadra in piena lotta per non retrocedere. Se con Brescia e Ravenna c’era l’alibi di aver giocato contro le due prime della classe, qui è difficile capire cosa succede a questa squadra deputata per stare in alto e invece virtualmente fuori dalla zonaoff, con dei notevoli cali di tensione a partita in corso.