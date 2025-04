Anteprima24.it - Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace

Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno anchecelebrerà “Laper lo”. Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sui valori, del rispetto e dell’inclusione. E a tal proposito l’Assessore alloPasquale Nacca e l’Amministrazione comunale hanno pensato di coinvolgere l’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per aiutare la ricerca. Prevista una camminata per le strade del paese e l’esibizione di diverse realtàive. In particolare alle ore 9.00 ci sarà il raduno in piazza Crocifisso, località Caturano, per tutti i partecipanti alla passeggiata che si snoderà lungo via Albana, via Mazzini, via Rovereto, via De Matteis, via Firenze, via Roma, via Verdi, via Gobetti, via Nenni, via Vescovo Mincione, via Gramsci, via Elena, via Volpicelli, via Madonna delle Grazie, via Matteotti, via Garibaldi, via Trieste, via Mazzini, via Albana, Piazza Crocifisso.