Game-experience.it - Battlefield 2025, EA è stata accusata di aver utilizzato una foto della guerra a Gaza per l’artwork

Electronic Arts e DICE, sviluppatoricelebre serie di, sono finiti al centro di una controversia legata al prossimo capitolosaga,. La community ha infatti accusato il team di sviluppo diun’immaginedel 2021 come base perpromozionale del gioco.Sebbene non vi siano conferme ufficiali e non si presuma alcuna intenzione malevola, l’episodio ha sollevato questioni etiche e suscitato un ampio dibattito tra i fan. Ma addentrandoci maggiormente nel dettaglio, secondo le segnalazioni di utenti su X (ex Twitter), tra cui DANNYonPC, la prima immagine del nuovo capitoloserie sparatutto è contraddistinta da una notevole somiglianza con unascattata da Reuters durante un bombardamento ail 12 maggio 2021.