Game-experience.it - Battlefield 2025, la data di uscita verrà decisa in base a GTA 6, suggerisce il CEO di EA

Leggi su Game-experience.it

Ilsi prospetta un anno carico di grandi uscite videoludiche, tra cui Nintendo Switch 2, Borderlands 4, Mafia: The Old Country ed il nuovo Call of Duty. Tuttavia, il titolo più atteso è senza dubbio GTA 6, un gioco talmente atteso che potrebbe far slittare ladidi.Ricordiamo infatti immediatamente che Rockstar Games prevede di rilasciare il sesto capitolo di Grand Theft Auto nel corso dell’autunno delsu PlayStation 5 e Xbox Series XS, un qualcosa che ovviamente condiziona buona parte dei publisher di videogiochi.Questa situazione rappresenta di conseguenza una sfida anche per Electronic Arts, che ha pianificato il lancio del prossimoentro l’anno fiscale 2026 (quindi prima di aprile 2026). Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha riconosciuto che la concorrenza sarà feroce e ha lasciato intendere che l’azienda potrebbe posticipare il lancio diper garantirgli il miglior posizionamento possibile sul mercato.