Juve Vlahovic per Zirkzee | sì allo scambio ma ci sono tre ostacoli

Dusanpotrebbe essere in uscita dallantus e nasce l’idea di un possibilecon: perché è una buona idea e perché invece potrebbe non esserloPiù passano i giorni più lofrainizia a sembrare una strada percorribile (Foto: Ansa) – serieanews.comDire che Dusansia poco più di un separato in casa con laè sicuramente eccessivo, ma non si discosta poi così tanto dalla realtà dei fatti. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che toccherà i 10 milioni di euro a stagione a partire dal prossimo anno, la situazione del serbo è tutto tranne che tranquilla. L’ombra di un addio si fa sempre più concreta, soprattutto alla luce delle difficoltà nel rinnovo e del rendimento altalenante.Non è un mistero che lalo consideri sì un giocatore importante, ma non più intoccabile.