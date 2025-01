Inter-news.it - Cagliari debordante contro il Lecce: poker e balzo in classifica!

Ilsupera ilcon il punteggio di 4-1. A segno Santiago Perotti, Gianluca Gaetano, Sebastiano Luperto, Nadir Zortea e Adam Obert.VITTORIA NETTA – Ilincontra ilin una sfida diretta dall’alto coefficiente di intensità emotiva. Il primo tempo si caratterizza per un sostanziale equilibrio tra le due compagini, entrambe in grado di arrivare il tiro in maniera pericolosa. A sbloccare il risultato sono gli ospiti, che al 42? battono Elia Caprile con il preciso sinistro di Santiago Pierotti. Nel secondo tempo, entra però in scena un, per la prestazione e il risultato che riesce a confezionare. Ad avviare la rimonta è Gianluca Gaetano, che di destro batte Vladimiro Falcone al 60?. Passano 5 minuti e la formazione di casa trova la rete del 2-1, con il fortunoso gol di schiena di Sebastiano Luperto.