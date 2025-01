Oasport.it - Australian Open 2025, Errani/Vavassori eliminati negli ottavi di finale del doppio misto

Cade la coppia testa di serie numero 1 del tabellone diaglidi tennis: gli azzurri Saraed Andreavengono sconfittididai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten per 6-3 6-4 in un’ora e dieci minuti di gioco. Saranno loro ad affrontare ai quarti la vincente del match Khromacheva/Withrow-Hsieh/Zielinski, in programma domani.Nel primo set gli azzurri trovano per primi il break nel terzo game, portandosi sul 15-40 e spuntandola al deciding point, ma i britannici operano l’immediato controbreak.vanno ancora sul 15-40 nel quinto game, ma questa volta il punto decisivo sorride a Nicholls e Patten. La scena si ripete ancora nel settimo gioco, con gli azzurri avanti 30-40, e così la coppia italiana viene punita, facendosi rimontare dal 40-15 nell’ottavo gioco e cedendo la battuta al punto decisivo.