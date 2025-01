Sport.quotidiano.net - Alla carica Ravenna, proibito sbagliare. Sfida a un Tuttocuoio rimaneggiato

Con un Nappello in più, ma con un Venturini in meno. Ilche oggi, per la terza giornata di ritorno del campionato di serie D, scende al ‘Leporaia’ di Ponte a Egola, in provincia di Pisa, per affrontare ildi San Miniato (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Cerea di Bergamo; diretta tu sul canale 14 di TeleRomagna) presenta due novità importanti nella lista dei convocati di mister Marchionni. Nappello torna disponibile dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori per sette turni e che in pratica (unitamente alle precedenti tre giornate di squalifica) gli ha impedito di essere ‘utile’causa sotto la gestione del nuovo allenatore. Di rilievo è invece il forfait che ha costretto il tecnico giallorosso a lasciare a casa il difensore centrale Venturini, schierato titolare 17 volte su 19, e messo ko da un doloreschiena.