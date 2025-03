Sport.quotidiano.net - Emma Villas ora prepara gara2 contro Ravenna. Nevot suona la carica: "Guai mollare con la testa"

riprende lazione in viale Sclavo in vista didi semifinale playoffla Consar. I biancoblù domenica in Romagna hanno giocato una grande gara sia da un punto di vista tecnico che mentale. Uno dei migliori del sestetto di coach Gianluca Graziosi è stato il palleggiatore francese Thomas. "Siamo molto contenti di questa vittoria in gara1 e del nostro livello di gioco – ha detto il numero 3 biancoblù alla seconda stagione a Siena –. Ora però ci attende la seconda partita, domenica in casa, per provare a chiudere subito la serie". Difesa, attacco, ricezione, muro. Tutto è sembrato girare per il verso giusto nonostante un avversario, classifica e ambizioni alla mano, di grande valore. "Tutti i ragazzi hanno giocato una grande gara in ogni fondamentale.