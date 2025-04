Sport.quotidiano.net - Manuzzi carica il Ravenna per il rush finale: "Visto? Non vogliamo mollare la presa"

Col gol di domenica, Francescoha raggiunto quota 11. Insieme a Di Renzo, autore di una tripletta, comanda la classifica dei marcatori giallorossi. Per battere 5-2 il Corticella c’è voluta tanta pazienza e altrettanto spirito di adattamento,che il bomber cesenate era partito dalla panchina. La staffetta studiata da mister Marchionni, unitamente al cambio di modulo, sono stati gli accorgimenti tattici che hanno spostato l’equilibrio di un match molto intenso., è soddisfatto? "In settimana avevo avuto un problema. Ero in dubbio per la partita, ma, per fortuna, ho recuperato. Sì, sono contento di come è andata". Lei che è un attaccante, che significato ha la tripletta del suo collega di reparto Di Renzo? "Sono felice per Luca, che ha avuto un girone di andata non certamente semplice.