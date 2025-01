.com - Timothée Chalamet a Roma per l’uscita film su Bob Dylan: “Spero che Totti lo veda”

Bus brandizzato per fare un tour tra le strade dicome una vera rock star, ma prima l’incontro con i fan. Una pioggia di selfie e autografi peroggi nella Capitale per la prossima uscita del“A complete unknown” su Bob. Un omaggio al cantautore che ha fatto la storia della musica, interpretato proprio dall’attore statunitense con una passione per il calcio e la As. Salutando gli ammiratori ha infatti più volte mostrato una sciarpa giallorossa, donata per l’occasione da una ragazza che ha atteso il suo turno dietro le transenne davanti al The Space Cinema Moderno. Non l’unica tra i fan a portare il simbolo della passionenista.persu Bob: “chelo”Ma c’è di più.ha fatto intendere di avere una predilezione speciale per un idolo dei tifosi giallorossi.