Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open 18 gennaio | orari esatti ordine di gioco tv

Si entra nel primo vero fine settimana degli2025, e lo si fa con una nutrita serie diancora presenti dalle parti di Melbourne, e non soltanto per quanto riguarda i singolari. Anche se, va detto, questi rappresentano la parte principale dell’attenzione.Riflettori chiaramente puntati su Jannik Sinner, che torna nella sessione serale della Rod Laver Arena contro l’americano Marcos Giron. Contemporaneamente, per Jasmine Paolini sfida di fascino e tutta da seguire con l’ucraina Elina Svitolina, che, per un curioso scherzo del destino, non si sono mai affrontate pur se divise da appena un anno e mezzo. Un po’ prima scenderà in campo Lorenzo Musetti, e quella con l’altro USA Ben Shelton sarà una partita da lente d’ingrandimento e, potenzialmente, come minimo da quattro set.