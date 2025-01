Liberoquotidiano.it - "Gli italiani molto peggio": con Sinner in campo, lo sfregio del direttore degli Australian Open

Con Jannikinper la finalissimacontro Alexander Zverev, ecco che arriva lo schiaffo all'Italia di Craig Tiley,del torneoo, chiamato a commentare la questione del pubblico "troppo vivace" che ha tenuto banco per le settimane in cui si è giocato, tra le cause la principale sarebbe l'alcol. Si potrebbe ipotizzare in futuro una regolamentazione più rigida sulla vendita di alcolici o eventuali modifiche agli orari delle partite?, chiedono a Tiley. E ilha ridimensionato il problema, citando gli episodi della Coppa Davis come esempio: "Non sono preoccupato dal comportamento della folla. Ero alla Coppa Davis un paio di mesi fa a Malaga e nessuno si è lamentato del comportamento del pubblico, eppure non riuscivi a sentire la tua voce.