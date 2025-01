Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: cominciano gli ottavi di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Ora arriva però la batteria più attesa, la quinta: in partenza Simone Deromedis (Italia), Tchiknavorian (Francia), Dominik Zuech (Italia) e Schmidt (Canada).10.40 Cade Nilsson, quindi a passare il turno sono Bachl-Staudinger e Drury.10.39 Quarta batteria deglidi: partono Drury (Canada), Nilsson (Svezia) e Bachl-Staudinger (Germania).10.38 Fuori anche Edoardo Zorzi che chiude quarto dopo un buono spunto. Passano Renn e Mahler al turno successivo.10.36 Passiamo al terzo ottavo di: in partenza Mahler (Canada), Renn (Germania), Edoardo Zorzi (Italia), Takats (Austria).10.35 Fuori purtroppo Federico Tomasoni che non è mai riuscito a entrare in gara: ai quarti ci vanno Kappacher e Raffort.10.33 Secondo ottavo diche vede al via Raffort (Francia), Kappacher (Austria) e il nostro Federico Tomasoni (Italia).