Unlimitednews.it - Dallo studio del genoma arriva la prevenzione personalizzata

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Studiare la variabilità genetica, sostenere i programmi genomici nazionali e facilitare l’integrazione dellagenomica nello Spazio Europeo dei Dati Sanitari: sono i principali obiettivi di Genome of Europe, il più grande progetto genomico finanziato dall’Unione Europea, che vede coinvolti Human Technopole, ELIXIR Italia, il nodo nazionale dell’infrastruttura di ricerca europea per le scienze della vita coordinato dal CNR, e il Centro Cardiologico Monzino, come centro coordinatore italiano. Gualtiero Colombo, Direttore del Laboratorio di Immunologia e Genomica Funzionale del Centro Cardiologico Monzino e Principal Investigator del progetto italiano.sat/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo