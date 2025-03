Liberoquotidiano.it - "Mettono il mezzo morto": Domenica In, arriva l'ospite in studio ed esplode la bufera sulla Venier | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

In, in questa puntata del 9 marzo, si celebra l'omaggio e il ricordo di Eleonora Giorgi. E Maraha invitato per una intervista Vittorio Cecchi Gori, storico produttore del cinema italiano che ha lavorato per tanti insieme all'attrice. Cecchi Gori ha parlato della Giorgi attrice e di quella infinita dolcezza che ha accompagnato tutta la sua carriera. Un momento di grande commozione nellodi Zia Mara. Ma come sempre il linguaggio dell'odio e della critica futile sui social ha trovato spazio. Il povero Cecchi Gori è finito nel mirino con critiche aspre per lui e per lache lo ha invitato: "Ma perché la pena di vedere questo povero intrallazzatore?". E ancora: "Vittorio Cecchi Gori non ha vinto nessun Oscar. Il fatto che fosse il produttore di tre film che hanno ricevuto un Oscar (miglior musica, miglior attore etc.