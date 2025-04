Bonus vacanze studio Inps | quando arriva il pagamento

Inps bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia, della durata di una o due settimane, e all'estero, della durata di 15 giorni: un'opportunità in cui ai momenti ricreativi e sportivi si alternano varie attività culturali, gite e, soprattutto per l'estero, lo studio di una lingua straniera. Le graduatorie 2025 sono state pubblicate: ecco quando arriva il pagamento.

Bonus vacanze studio Inps: quando sarà erogato

Il bando sul sito dell'Inps. Il 2 aprile è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari. Il 17 aprile è il termine ultimo per il caricamento della documentazione richiesta sul portale Inps. Il 10 giugno l'Istituto nazionale della previdenza sociale erogherà il 50 per cento dell'importo del contributo come anticipo. Entro il 9 settembre i beneficiari dovranno inviare la documentazione di fine soggiorno.

