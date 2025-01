Tvplay.it - Infortunio Bremer, l’annuncio gela i tifosi della Juve: è ufficiale

Leggi su Tvplay.it

La stagioneè correlata senza dubbio all’occorso a Gleison. Ecco quello che sta succedendo. La stagionesta vivendo tanti alti e bassi, problemi evidenti e una squadra che non ha una chiara identità di gioco. Thiago Motta fatica a trovare la quadra, grossi problemi all’orizzonte e questo è dovuto a diverse problematiche il tecnico vede molte difficoltà e sia lui che Giuntoli sono finiti nel mirinocritica.: è(Lapresse) TvPlayQuel che è certo è che servono rinforzi sul mercato il prima possibile, sono arrivato Alberto Costa e Kolo Muani, ma occorrono anche rinforzi nel reparto centrale. La società ha praticamente mandato via Danilo, la squadra ha problemi nel reparto difensivo, specialmente dopo la duplice rottura del crociato di Gleisone Juan Cabal, due pedine chiave per il club bianconero.