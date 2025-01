Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Landa al via: "Ma sogno anche i Mondiali in Ruanda"

Roma, 15 gennaio- Al forfait forzato di Remco Evenepoel, alle prese con una riabilitazione più complicata del previsto dopo l'incidente in allenamento di inizio dicembre, fa da contraltare l'ascesa di Mikel, pronto a vivere ild'da capitano della Soudal Quick-Step. Le dichiarazioni diAi microfoni di Marca, lo spagnolo ha parlato delle aspirazioni per una stagione molto importante dopo anni complicati e la rinascita segnata da un 2024 vissuto con il ruolo da comprimario.d', sì, mamolto di più nel menù del classe '89, che prima di Durazzo sarà al via di Strade Bi, Tirreno-Adriatico edi Catalogna prima di un periodo di preparazione con vistasu queiinche, per la conformazione del percorso, fanno golaagli scalatori puri.