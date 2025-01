Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Filiberto: “Non uso il bidet. E credimi, gli italiani non lo usano ma si vergognano a dirlo, secondo me più del 50% non lo usa”

“Mia moglie Clotilde (Courau, ndr) fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati”: così, in modo diretto,Filberto risponde a Claudio Sabelli Fioretti su Repubblica a proposito della sua vita sentimentale. Dritto, senza giri di parole, il 52enne afferma: “Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l’attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più”.E se il principe conferma che quando sono insieme sono “felicissimi” aggiunge anche che questo toglie importanza a eventuali tradimenti: “Non voglio neanche saperlo. E anche lei non mi chiede mai se vedo qualcuna. A proposito di donne,racconta anche la sua prima volta “con una prostituta”: “Io avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei.