Coppa Valtellina. La gara cresce per importanza

A fine aprile torna in scena il Rallyche spegnerà le sue prime 68 candeline. Quella organizzata da Aci Sondrio sarà unainedita in un weekend, quello del 26 e 27 aprile 2025, altrettanto inedito. E ci sarà il grande ritorno sulla scena nazionale dell’evento, valido sia come prova del Trofeo italiano rally (Tir) sia per laRally di Zona 3, con coefficiente maggiorato a 1,5. Correva il 1954 quando andava in scena la prima edizione del, e dopo oltre 70 anni ci troviamo a celebrare la secondapiù longeva nei rally in Italia, dopo la siciliana Targa Florio, a un solo anno dalle Olimpiadi che vedranno lacome protagonista a livello internazionale. Il centro logistico sarà Sondrio e il percorso si diramerà dalla città a nord e sud, Prove tecniche e guidate metteranno alla prova gli equipaggi che però dovranno anche saper gestire passaggi lungo strade veloci con le salite e le discese che caratterizzano morfologicamente il territorio.