Leggi su Open.online

Circola undove unviene identificato comedeidel. L’obiettivo delè mettere in ridicolo e denigrare l’opera dei pompieri americani nella lotta contro gliregistrati a Los. Secondo quanto narrato dagli utenti, l’uomo sarebbe «incapace i eseguire correttamente un balletto» oltre a non essere «in grado di svolgere il proprio lavoro principale». Questi esperti di balletto improvvisati hanno sbagliato persona, e in maniera piuttosto grossolana e goffa per amor di propaganda.Per chi ha frettaIl ruolo dideidelviene svolto da Anale Burlew, una donna.Ilmostra, invece, un.Ilsi chiama Kouadio Davis e fa parte di una compagnia di balletto di New York.