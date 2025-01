Lapresse.it - Ddl Sicurezza, Calenda: “Scudo penale agenti? Spesso incostituzionali”

Proposta diper gli. “Intanto devo vedere cosa c’è scritto, perché gli scudi penali sono molto complicati da scrivere e alcuni possono essere“, è il commento di Carloall’esterno di Montecitorio sull’ipotesi di creare unoper glidelle forze dell’ordine.“La polizia e i carabinieri tutelano l’ordine pubblico facendo un lavoro pericoloso. Chi gli mette una mano addosso va in galera. Se questo è il punto ci troverà sempre d’accordo. Se il punto invece diventa una norma incostituzionale, complicata e infattibile si aggiungerà ai 50 reati che questo governo ha fatto non migliorando ladi questo paese di una virgola. Lasi migliora avendo piùper strada e per più tempo” aggiunge il leader di Azione.“Sul caso Ramy sono le indagini a dover stabilire una situazione molto complessa – afferma– quello che devo dire è che quello che abbiamo visto in nome di Ramy nelle piazze italiane è vergognoso”.