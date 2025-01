Ilgiorno.it - Il transito lungo le vie forestali . Ecco dove acquistare i permessi

PIURO (Sondrio)Un po’ come succede con le autostrade anche per circolare sulle strade agro-silvo pastorali di Piuro occorre pagare un pedaggio, sotto forma di abbonamento annuale. Una gabella necessaria per mantenere lo stato delle vie che attraversano i boschi e collegano il centro con le frazioni del paese. Isaranno in vendita a partire dal 21 gennaio e andranno rinnovati entro il 31 marzo. "È possibile avere il permesso per ogni consorziato di Savogno, Crana, Monti di Pradella, Monti di Santa Croce al prezzo di 40 euro per la sola tratta di strada su cui verte il consorzio di appartenenza - spiega il sindaco Omar Iacomella, ad esempio per la sola strada di competenza del consorzio di Crana il costo è di 25 euro l’anno, oppure con 60 euro si può avere l’autorizzazione per transitare su tutte le strade agro-silvo-pastorali a prescindere dal consorzio di appartenenza".