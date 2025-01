Quotidiano.net - Jacob Guanzon. America oggi: i fantasmi di Steinbeck

C’è già tutto nella prima immagine. Henry porta il figlio Junior a ingozzarsi in un McDonald’s e gli dice di non risparmiarsi. Lo dice con l’affetto di un padre che, cresciuto nell’età dell’abbondanza, ora fa fatica a mettere assieme qualche dollaro per fare il pieno al proprio pick up: la casa mobile di lui e di suo figlio. Quando si pensa che sia stato raccontato tutto del sognono sempre più a pezzi, in mille pezzi, magari rivolgendo lo sguardo e la memoria a Nomadland o a Una paga da fame, senza scomodare chi per primo (e meglio di altri) tracciò il confine tra fame e rabbia (Johnin Furore), ci si rende conto invece che c’è un nuovo e ulteriore capitolo nell’che da tempo non è più un sogno. Nemmeno da vagheggiare. L’Abbondanza, appunto. Nella versione italiana del libro di debutto di Jakob(edito da Marsilio) si sceglie questo titolo.