Un passo dal cielo 8 trama e riassunto della prima puntata

Undal8 è finalmente arrivata sulla Rai. Una delle ficion più amate del panorama nostrano ha fatto ritorno, anche se stavolta con appena sei episodi. Di fatto la metà rispetto allaannata e un terzo delle stagioni tre e quattro, che nel 2015 e 2017 hanno vantato per 18 puntate. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sullamessa in onda di giovedì 9 gennaio 2025.Undal8, laIn Undal8 vediamo Vincenzo (Enrico Ianniello) riuscire finalmente a fidarsi di sua sorella Manuela (Giusy Buscemi). Il loro non è mai stato un rapporto facile e la vitagiovane è stata sconvolta dall’incontro con Nathan (Marco Rossetti). Sappiamo che questi è un personaggio estremamente diffidente, essendo stato abbandonato nei boschi da piccolo. Ignora tutto del suo passato ma ha finalmente scoperto che gli esseri umani non sono tutti uguali.