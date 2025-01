Terzotemponapoli.com - Frattesi: un futuro incerto

Davide, centrocampista dell’Inter, è al centro di voci di mercato che stanno suscitando grande interesse in queste settimane di trattative. La sua posizione in squadra sembra essere in bilico: nonostante il talento mostrato, il giocatore non è soddisfatto del suo ruolo e delle sue presenze in campo. La sua insoddisfazione potrebbe portarlo a cercare un nuovo club già durante questa finestra di mercato, a patto che arrivi l’offerta giusta.Le difficoltà diall’InterIl centrocampista, arrivato a Milano con grandi aspettative, ha avuto poca continuità in questa stagione. Il ruolo che compete con Nicolò Barella, giocatore centrale nel sistema dell’Inter, ha limitato le possibilità didi emergere. La sua frustrazione non è passata inosservata e, già nella scorsa estate, il suo entourage si è incontrato con la dirigenza dell’Inter per discutere del suo impiego.