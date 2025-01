Inter-Atalanta | orari e dove vedere la semifinale di Supercoppa Italiana

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-02 18:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempreessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:L’affronta l’nella prima delle tre partite diche si giocheranno in Arabia Saudita. La squadra di Simone Inzaghi, terza in Serie A, un punto dietro la rivale questo giovedì (con una partita in meno), difende il suo status di campione in carica contro la squadra più alla moda in Italia. A che ora sonosedicesimi di Copa del Rey?La partita traverrà giocato Giovedì 2 gennaio A 20:00 (Ora peninsulare spagnola).diLa partita trache si disputa allo stadio Parco Al-Awwal a Riad Può essere seguito in Spagna in diretta DAZN.