NFL Playoffs 2025 inizia il cammino verso il Super Bowl LIX | tutti a caccia dei Kansas City Chiefs

La stagione 2024/della NFL è pronta a entrare nel vivo per il mese più scoppiettante che ci sia negli sport americani. Si traccia la stradailLIX, in programma il prossimo 9 febbraio al Caesarsdome di New Orleans, Louisiana. Si parte sabato 11 e domenica 12 febbraio con gli incontri del Wild Card Round, poi nelle due settimane successive il Divisional e il Championship, prima dei 14 giorni che ci separeranno dalla finalissima, come da tradizione uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo nel corso dell’anno. Favoriti d’obbligo non possono che essere i detentori del titolo, i, alla ricerca del threepeat dopo aver conquistato il trofeo sia lo scorso anno che in quello precedente. Tre le vittorie negli ultimi cinque anni, quattro le finali.Una vera e propria dinastia, quella della squadra di Andy Reid, guidata da Patrick Mahomes.