Thesocialpost.it - Muore dissanguato in casa dopo caduta su un tavolino di plastica: non esclusa la pista del litigio

Leggi su Thesocialpost.it

Schio – Un tragico incidente domestico si è verificato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio, quando Kelly Egbon, un 32enne di origine nigeriana residente nel centro del paese in provincia di Vicenza, è stato trovato morto nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando locale, la vittima sarebbesu un tavolo di, riportando una grave ferita a una gamba che ha reciso una delle arterie femorali, provocandone il decesso per dissanguamento.Leggi anche: Milano, Giovanbattista rientra inferito e: l’autopsia ha confermato un incidenteIndagini su dinamica e causeSul posto sono intervenuti i militari, coordinati dal magistrato di turno della procura di Vicenza, insieme al medico legale. Mentre l’ipotesi prevalente rimane quella di un incidente domestico, gli investigatori non escludono altre piste, come quella di un possibileche potrebbe aver preceduto la tragedia.