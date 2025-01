Ilrestodelcarlino.it - Rogo nella grotta della Madonna: "Atto vandalico da condannare. È un luogo sacro per la comunità"

Amaro risveglio ieri mattina per i pavullesi:notte è scoppiato un incendiodi Lourdes, che si trova dietro la chiesa di Santa Croce e la Casa Soggiorno per Anziani ‘Francesco e Chiara’, lungo via San Francesco, alle spalle del ‘vecchio’ convento. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un: nello specifico, le fiamme sono divampatenicchia che si trova sotto la statua. Per fortuna ilè rimasto limitato all’incavo e non ha danneggiato la statua. Un gesto vile che ha suscitato l’unanime indignazione e la condanna dei cittadini: ladi Lourdes, infatti, rappresenta unsimbolico cui i pavullesi, e non solo, sono molto legati e che dalla sua istituzione, nel 2007, è sempre molto frequentato da chi vuole pregare o isolarsicontemplazione.