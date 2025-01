Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta sconfitta nonostante una buona prestazione

Tempo di lettura: 4 minutiLaescedal palaColombo di Ruvo di Puglia, ma anche con la convinzione di aver disputato una gara estremamente positiva, decisa solamente da qualche episodio e dalla maggiore fisicità ed aggressività difensiva dei padroni di casa. Il risultato finale 91-88 premia indubbiamente il quintetto di coach Rajola, ma nello stesso tempo offre consapevolezza al quintetto bianconero di quelle che sono le sue possibilità e potenzialità.L’inizio del confronto non è stato facilissimo per i bianconeri di coach Cagnazzo. La Crifo Wines ha sfruttato l’aggressività e l’esperienza dei suoi giocatori più rappresentativi per intimorire in difesa ed attaccare con grandi percentuali. L’ex Jackson e Borra hanno piazzato subito un 5-0 che ha indirizzato l’avvio del match.