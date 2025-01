Ilfoglio.it - Le nuove coppie di Un posto al sole

Samuel cede finalmente alle avance di Micaela e viene nuovamente risucchiato nel vortice della sua pazzia. Che tra le altre cose lo spinge a rifiutare la proposta di Nunzio di cercargli un monolocale per andare a vivere da solo lasciando la terrazza. Ma Samuel, spinto dalla gemella, scaraventa tutta la sua rabbia contro il coinquilino, offendendosi e promettendo di non lasciare mai quell’appartamento a Nunzio e Rossella. La ragazza però al momento ha altri pensieri. Il primario sembra aver individuato una nuova vittima per le sue molestie e lei non riesce a convincere la collega a tenerlo lontano. Rosa invece è finalmente uscita con il postino. Ma proprio durante la passeggiata incontra Viola. A quel punto Rosa avverte la sensazione di “essere stata scoperta” nel tradire Damiano. Che non è più il suo uomo da tempo, ma a cui lei sente ancora legata.