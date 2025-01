.com - Roma, raccolta abiti e coperte per senza fissa dimora: torna Tutti taxi per amore

Leggi su .com

invernali, sacchi a pelo e cibo per idi. Unastraordinaria di indumenti e alimenti non deteriorabili chepuntuale anche quest’anno per supportare le associazioni di volontariato chei giorni aiutano le persone fragili che vivono in strada nella Capitale. Un gesto di solidarietà ancora più importante nel periodo invernale, quando una coperta può rappresentare un salvavita.perperSono 61 i punti diin tutta la città per chi vuole partecipare all’iniziativa “Amici Fragili”, promossa dall’associazione di volontariato di tassistipercon il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute diCapitale, in collaborazione con 12 Municipi.