Unlimitednews.it - Toyota, torna l’Urban Cruiser. Ma adesso è 100% elettrico

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –dito, maè cento per cento. Il Suv compatto permetterà al marchio delle tre ellissi di consolidare la presenza in un segmento di mercato in rapida crescita e altamente competitivo in Europa. Ed entro il 2026,avrà 15 veicoli a zero emissioni nella sua gamma, compresi sei veicoli elettrici a batteria che utilizzano una piattaforma dedicata. Il design delè caratterizzato da una parte bassa del corpo vettura decisamente muscolosa. I paraurti anteriori e posteriori mostrano un design solido e la particolare disposizione dei fari posteriori si estende per tutta la larghezza del portellone posteriore, avvolgendo le fiancate dell’auto. Le dimensioni compatte sono leggermente superiori a quelle della Yaris Cross, il SUV compatto full hybrid di