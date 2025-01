Ladra nel negozio di gioielli nel quale lavorava… 49enne arrestata in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Sorpresa con la refurtiva dal titolare della gioielleriaUna donna di 49 anni, dipendente di una gioielleria di Aprilia, è statadai Carabinieri della sezione radiomobile dopo essere stata colta in flagranza di reato mentre rubavadel valore di 60mila euro dalin cui lavorava. A scoprire il furto è stato il titolare dell’attività, che ha immediatamente segnalato il fatto ai militari.Refurtiva per 140mila euro ritrovata in casaA seguito dell’arresto, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti altri monili preziosi per un valore di 140mila euro. La refurtiva, che risultava essere il bottino di furti precedenti all’interno dello stesso, è stata riconsegnata al proprietario.Arresto e attesa per l’udienza di convalidaLa donna è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per il 2 gennaio.