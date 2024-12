Anteprima24.it - Grottaminarda, si dimette l’assessore Grillo: naturale rotazione

Tempo di lettura: 2 minutiCon una lettera aperta indirizzata al Sindaco del Comune di, al Segretario Generale del Comune die al Presidente del Consiglio Comunale diMaria Elisa, sidall’incarico di assessore:“La sottoscritta Maria Elisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 dello Statuto Comunale, rassegna le dimissioni dalla carica di Assessore del Comune diper le motivazioni di seguito esplicitate, con decorrenza dal 01/01/2025.In fase di composizione della lista “La Rinascita” si discusse ampiamente sul percorso politico amministrativo per la legislatura 2022-2027.In particolare fu trovato l’accordo verbale e non scritto che tutte le componenti dovessero essere rappresentate con ruoli diversi senza discriminazione alcuna, prima e dopo le elezioni.