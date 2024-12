Sport.quotidiano.net - In campo domani. Como, Fabregas suona la carica: "Squadra aggressiva e offensiva»

Alla luce dei risultati di ieri, per illa partita contro il Lecce,alle 18.30, è diventata fondamentale in chiave salvezza. In conferenza, tuttavia, Cescè loquace e molto positivo, con voglia di riscatto e fare punti. "È una partita da vincere, voglio una, con la testa che gioca sempre avanti. Stiamo migliorando sempre di più – le sue parole – e ho visto mezzi tempi giocati molto bene, come contro Roma e Napoli. Ora voglio tutti i novanta minuti al meglio. Il Lecce è molto migliorato dall’inizio di campionato, sta facendo molti punti nelle ultime partite, non sarà facile, ma dobbiamo vincere davanti alla nostra gente". Nell’ultima partita contro l’Inter,ha sottolineato che aveva visto scorrere nelle vene giocatori lo stesso sangue del suo calcio.