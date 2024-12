Dilei.it - Kate Middleton e l’ultima rivelazione sul cancro dopo la Messa di Natale

Sebbene sia stato Re Carlo a guidare la tradizionalediche si è svolta a Sandringham, è stataquella che ha attirato maggiormente l’attenzione di tutti. In questa apparizione natalizia con cui ha messo fine a un anno segnato dalla malattia, la Principessa del Galles è stata protagonista per diversi motivi. Per il look che ha scelto e con cui si è mimetizzata con la Regina Camilla (entrambe hanno indossato un lungo cappotto verde), per la sua complicità con il Principe William, per l’attenzione riservata ai suoi figli George, Charlotte e Louis.E ora anche per una toccante conversazione con tanto di nuovasul.Le toccanti parole dialladiha parlato con alcuni cittadini venuti a vedere la tradizionale passeggiata che la royal family compie ogni 25 dicembre verso la chiesa di Sandringham.