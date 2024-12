Laprimapagina.it - Il Capodanno in Italia è un tripudio di sapori, tradizioni e speranze per l’anno nuovo

In, ilè sinonimo di convivialità, con tavole imbandite di piatti che uniscono tradizione, superstizione e bontà. Ogni regione, dal Nord al Sud, celebra l’arrivo delanno con ricette tipiche che riflettono la storia e la cultura locale. Ecco un viaggio culinario attraverso l’per scoprire le portate imperdibili e i modi di dire dialettali legati a questa festa.Lombardia: il risotto giallo e lo zamponeIn Lombardia, il cenone dispesso include lo zampone o il cotechino, accompagnati da lenticchie, simbolo di fortuna e prosperità. Il risotto giallo, preparato con lo zafferano, rappresenta un piatto raffinato che non manca mai sulle tavole milanesi. Come dicono i lombardi: “El danèe l’è come l’acqua, se ghè nò ‘n ved ‘nissun” (Il denaro è come l’acqua, quando non c’è, si sente).