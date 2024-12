Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Lucca l’erede di Morata? Valutazione per…

Leggi su Pianetamilan.it

Alvaro, al momento, non sta segnando moltissimo. Lo spagnolo è utilissimo ale a Paulo Fonseca per il suo lavoro. In futuro, però, il club potrebbe pensare anche a un altro colpo per l'attacco. Abraham è in prestito gratuito e Camarda dovrà crescere con tutta la calma possibile. Per questo un colpo durante ilè assolutamente possibile. Ecco la possibile occasione dalla Serie A. Come scrive Matteo Moretto, esperto disu Relevo, ci sarebbe già la fila per Lorenzo. L'attaccante dell'Udinese sta facendo molto bene in questa stagione. Diversi club, soprattutto italiani, sarebbero interessati a lui:, Napoli e Fiorentina. Ad oggi non ci sarebbero vere e proprie trattative, ma mere valutazioni. Come scrive Moretto, non dovrebbe essere un tema per gennaio, più probabilmente per ilestivo.