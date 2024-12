Bicuspidia valvolare aortica | circa 50mila persone in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

in, si stima che inci sianocon questo ‘difetto’ cardiaco.Il punto di Umberto Baldini, cardiologo, ex direttore ff UOC cardiologia ospedale di Livorno, esperto, certificazione nazionale SIECVI, in ecocardiografia generale e ecostress.Dottor Baldini, cos’è lae quale è l’incidenza rispetto alla popolazione in?“La valvolanormale è costituita da tre lembi i cui movimenti di apertura e chiusura ne determinano la funzionalità. Talora la valvolapuò essere malformata alla nascita e presentare solo due lembi: si parla in questo caso di valvolabicuspide che ha una prevalenza variabile da 1 a 2% nella popolazione generale: si stimano50.