Chiesa della Monaca, si può fare. Si spera nel concorso del Fai. Ora scende in campo il Comune

Anche ilsi mobilita per rendere ladi Monza un “Luogo del cuore“ del Fai. Quello che un tempo fu il monastero di Santa Margherita – noto per la vicenda di Marianna de Leyva che ispiratò il personaggio di Gertrude, ladi Monza dei Promessi Sposi –, poi nel ‘700 riedificato per problemi strutturali nell’attualedi San Maurizio, vuole arrivare al restauro e riscoprire la sua storia partendo dalla campagna di valorizzazione di beni artistici del Fai. Con questo fine si è costituito il Comitato “San Maurizio: la“, composto da Duomo di Monza, Museo e Tesoro del Duomo, Ordine degli architettiprovincia di Monza eBrianza, e ora anche daldi Monza. La Giunta ha deciso infatti di supportare il gruppo promotore nell’iniziativa di censimento che prevede la diffusione del progetto su tutti i canali istituzionali al fine di raccogliere il maggior numero di voti attraverso la divulgazione dell’iniziativa.