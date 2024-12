Notizie.com - Dabo esalta Gasperini e l’Atalanta: “La vittoria del bel calcio”

Il centrocampista francese, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2001 al 2003, esulta per il successo in Europa League: “E’ la squadra che gioca il miglior. Merita la”Grazie ad una splendida tripletta di Lookman,ha battuto il Bayer Leverkusen ed ha portato a casa l’Europa League. Il primo trofeo internazionale della sua storia: il secondo successo dopo la Coppa Italia vinta nel 1963. I nerazzurri sono stati in grado di sconfiggere la squadra di Xabi Alonso, che era imbattuta da cinquantuno gare consecutive, grazie ad una prestazione di livello assoluto, fatta di pressing a tutto campo, aggressività e grandi qualità tecniche. “Sono davvero contento per tutti i tifosi del”, dichiara in esclusiva ai nostri microfoni Ousmane, ex centrocampista francese che ha vestito la maglia dei nerazzurri dal 2001 al 2003, collezionando 58 presenze (tra campionato e Coppa Italia) e quattro reti.