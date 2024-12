Ilnapolista.it - Simonelli lunedì vuole prendere possesso dell’ufficio in Lega Serie A. Chiameranno i carabinieri?

Leggi su Ilnapolista.it

inA.? La situazione è grave ma non è seria, avrebbe detto Ennio Flaiano. Preparate i pop-corn,inA può succedere di tutto. Il neo presidente Eziovorràdel suo ufficio. È stato eletto ma non ancora proclamato. Secondo lui, come ha detto nell’intervista a Repubblica, la proclamazione giuridicamente non esiste. Sarà, non la pensano così l’ex (ma tuttora in carica) presidente Lorenzo Casini, Lotito, De Laurentiis, insomma quei sei che non lo hanno votato.è stato eletto con 14 voti, ossia il fronte che sta con Gravina e anche il fronte del Nord. Del resto, sempre nell’intervista a Repubblica, ha rivendicato di essere stato console per il Canada nel Nord Italia.