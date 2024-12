Oasport.it - Ciclocross, Wout van Aert rinvia il debutto: salta il primo duello con van der Poel. Cos’è successo al belga

Leggi su Oasport.it

vannon farà il proprionelnella giornata di lunedì 23 dicembre, come invece ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Il fuoriclassenon sarà al via della tappa del Superprestige in quel di Mol (Belgio) a causa di un malanno di stagione che non gli permette di essere al massimo della forma per affrontare una prova impegnativa nel fango.La squadra divannon ha diffuso molti dettagli, limitandosi a questo messaggio sui propri profili social: “Purtroppovansi è ammalato e non si riprenderà in tempo per la gara di domani a Mol. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di vederlo tornare presto in azione”L’alfiere della Visma Lease a Bike non affronterà così l’olandese Mathieu van derin quello che è ilpiù atteso dell’inverno.