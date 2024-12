Pianetamilan.it - Verona-Milan, Reijnders: “Era importante vincere. Sul passaggio di Fofana…”

Leggi su Pianetamilan.it

Tijjani, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Oggi era molto. Nell'ultima partita abbiamo pareggiato e oggi dovevamo. Non era facile, ma abbiamo portato i tre punti a casa. Fofana? Ha già mostrato le sue qualità, con il suomi ha mandato in porta e dovevo solo concludere". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA